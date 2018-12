K

ażdy z nas doskonale zna to uczucie, które nachodzi nas wraz ze zbliżającym się grudniem – miesiącem świąt i kupowania prezentów. Stres związany z nieograniczonym wyborem, a także natłokiem obowiązków i pilnych spraw, sprawiających, że świąteczne zakupy niebezpiecznie przesuwają się w czasie, niejednego z nas może doprowadzić do stanu przedzawałowego. Każdy z nas przyzna jednak, że obdarowywanie bliskich świątecznymi prezentami to jeden z najprzyjemniejszych aspektów świąt Bożego Narodzenia.Mimo, iż Polacy nie są najbogatszym narodem w Europie, to – jak podają dane statystyczne - specjalnie dedykowany budżet na święta ma nieco ponad 40% z nas, a na podarunkowe wydatki przeznaczamy ok. 600 zł. Średnio kupujemy po 7 prezentów, z czego najwięcej wydajemy na upominki dla najmłodszych - średnio 236 zł. Na partnera i rodziców przypadnie odpowiednio kwota 174 zł i 137 zł. Nie wszyscy znajdą jednak pod choinką wymarzone prezenty. W zeszłym roku, co trzeci Polak otrzymał co najmniej jeden niechciany prezent, ale to już nie problem. Odsprzedawanie nietrafionych upominków wydaje się bowiem w ostatnich latach coraz bardziej popularne i akceptowalne.Chociaż już od początku listopada, sklepy i centra handlowe kuszą klientów świątecznymi dekoracjami i nastrojowymi melodiami, Polacy i tak zazwyczaj pozostawiają bożonarodzeniowe zakupy niemalże na ostatnią chwilę. Ponad połowa z nas robi to w grudniu na tydzień lub nawet kilka dni przed Wigilią. Uparcie staramy się opierać konsumpcyjnemu szałowi listopadowych promocji oraz wszechobecnych wtedy świątecznych przewodników prezentowych, które pojawiają się zarówno w mediach standardowych, jak telewizja czy gazety, ale też w mediach społecznościowych, jak YouTube czy Instagram.Zbawieniem dla wielu są nowoczesne technologie, które pozwalają na zakup wszystkich gwiazdkowych prezentów bez wychodzenia z domu. Aż 76 % Polaków podczas planowania bożonarodzeniowych zakupów zamierzało skorzystać ze sklepów internetowych. Unikanie przedświątecznych kolejek, nieograniczony czas na podejmowanie decyzji, możliwość kupienia wszystkich prezentów w jednym miejscu, także wpływają na coraz większą jego popularność. Mimo to, nadal najchętniej robimy zakupy w galeriach handlowych, bowiem możemy zobaczyć i dotknąć potencjalnych upominków. Z kolei, amatorzy prezentów oryginalnych wybierają bożonarodzeniowe jarmarki, na których można dostać różnego rodzaju rękodzieło. Niekiedy niepowtarzalne.Cóż, obdarowujemy naszych bliskich prezentami nie tylko ze względu na tradycję, ale przede wszystkim dlatego, że chcemy sprawić im przyjemności i pokazać, że nam na nich zależy. Polacy najczęściej inwestują w kosmetyki (35 %), słodycze (33 %), perfumy (29 %), ubrania (28 %), książki lub e-booki (22 %). Natomiast na szczycie list życzeń znajduje się elektronika – laptopy, smartfony, tablety czy różnego rodzaju gadżety. Popularnością coraz bardziej cieszą się niestandardowe upominki, które pozwalają albo na przeżycie przygody, tj. lot helikopterem, przejażdżka szybkim samochodem, czy skok na bungee, albo realizowanie naszych pasji czy zainteresowań, jak karnet do teatru, kurs tańca czy gry w bilard. Wielu z nas pod choinką znajduje także karty podarunkowe czy vouchery. Jest to rozwiązanie dla tych, którzy nie mają albo pomysłu na prezent albo znają obdarowywaną osobę na tyle dobrze, że wiedzą iż największą przyjemnością dla niej będzie samodzielna jego realizacja.Nie ma jednak znaczenia jakie zachowania konsumenckie preferujemy, gdzie, kiedy i jak robimy zakupy, zawsze warto pamiętać jakie nam, konsumentom, przysługują prawa. W całej Unii Europejskiej każdy towar objęty jest dwuletnim okresem odpowiedzialności sprzedawcy względem sprzedającego. Niezależnie więc co kupiliśmy, jeśli zakup nie jest zgodny z umową - nie spełnia swoich funkcji, jest wadliwy lub popsuł się w trakcie właściwego użytkowania - możemy dochodzić swoich praw na podstawie dowodu zakupu, czyli paragonu. Warto zatem się zastanowić, zanim się go pozbędziemy.Oczywiście bożonarodzeniowe prezenty są ważne, bowiem nikt z nas nie chce ani dać, ani otrzymać nieudanego upominku. Jednakże kluczowe znaczenie mają emocje, które towarzyszą obdarowywaniu bliskich. Uśmiech na ich twarzach, gdy otrzymają coś idealnie dopasowanego do ich potrzeb, bądź coś czego nie kupiliby sobie sami, a od dawna o tym marzą, jest bezcenny. Drodzy Państwo, życzę Wam zatem jak najwięcej takich uśmiechów w najbliższe Święta! 